Шойгу: следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красногорск. Тушение пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС. По его словам, все виновные обязательно понесут наказание.

В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя террористического акта.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе», а решение ужесточения законодательства не должно приниматься под давлением.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам. В настоящее время российские правоохранительные органы продолжают расследование.