Еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова арестовали

Фото: t.me/moscowcourts*

Джумахон Курбонов

Суд заключил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова, передает РИА Новости. На заседании суда выяснилось, что мужчина работал в России неофициально, зарегистрирован в Таджикистане.

Судья Басманного суда Москвы удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая.

О предполагаемом задержании Курбонова по делу о трагедии стало известно 26 апреля. Официального подтверждения информации не было.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Группа злоумышленников открыла огонь по людям и подожгла здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала. Жертвами стали более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. По его словам, все виновные обязательно понесут наказание.

Также президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам.