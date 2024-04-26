По делу о теракте в «Крокусе» задержан еще один человек РБК: задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов, сообщил РБК близкий к МВД источник. Мужчина 2003 года рождения имеет гражданство Таджикистана. Официального подтверждения информации нет.

По данным РБК, уроженцу города Пархар вменяется совершение террористического акта (п. б ч. 3 с. 205 УК РФ).

Вооруженные люди ворвались в подмосковный «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала.

В результате атаки террористов более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали. По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных предполагаемых исполнителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам. В настоящее время российские правоохранительные органы продолжают расследование.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что к террористической атаке причастны граждане разных стран. По его словам, расследование еще не завершено, однако предварительные результаты позволяют проследить способы финансирования теракта.