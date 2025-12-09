ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 06:47

Бренды популярных компьютерных игр официально зарегистрированы в России

Роспатент зарегистрировал товарные знаки Fallout и Call of Duty в России

Фото: Rene Traut/imago stock&people/Global Look Press
Два американских разработчика компьютерных игр Activision и ZeniMax Media оформили права на свои товарные знаки в России, передает ТАСС. Список включает известные названия, такие как Fallout, Dishonored, Starfield, Wolfenstein и Call of Duty.

Регистрация осуществлена по международным стандартам, которые покрывают программное обеспечение и онлайн-услуги. Таким образом, компании юридически закрепили права на свои продукты в российской юрисдикции.

Ранее австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве бижутерии из хрусталя, подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака на территории России. Заявка на регистрацию бренда была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целый ряд покинувших страну иностранных компаний начали повторно регистрировать свои товарные знаки. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению зарубежных брендов.

Кроме того, компания Visa намерена зарегистрировать в России три товарных знака. Заявки от «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» были направлены 25 ноября.

