Боль и слёзы Терешковой: что осталось за кадром ее полета в космос 60 лет назад, 16 июня 1963 года, корабль «Восход-6» с первой в мире женщиной-космонавтом на борту вышел на орбиту

Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

В 1960-х годах Советский Союз опережал США в космической гонке и 16 июня 1963-го отправил женщину в космос. 25-летняя Валентина Терешкова провела на орбите три дня. Почему именно она стала первой и как Америка отреагировала на полет советской космонавтки — в материале NEWS.ru.

Какую цель преследовал СССР, выбирая женщину-космонавта

В мае 1961 года генерал-лейтенант Николай Каманин, который руководил отбором и подготовкой советских космонавтов, предложил создать первый женский отряд. Позднее его инициативу поддержал главный конструктор советских ракет Сергей Королёв.

СССР хотел запустить в космос женщин, чтобы опередить США, которые в конце 1950-х тоже задумались об этом. Но у руководителей советской программы возникли сомнения. Они считали, что менструальный цикл девушек негативно повлияет на их поведение в космосе.

Пилотов-испытателей среди женщин не было, поэтому анкеты будущих участниц женского космоотряда присылали из ДОСААФ.

Фото: Роскосмос Валентина Терешкова на занятиях по тренировке вестибулярного аппарата

Кто выбрал Терешкову

После отсева всех не подходящих по здоровью и опыту (особый упор делался на прыжки с парашютом. — NEWS.ru) в отряд отобрали пять женщин: Жанну Ёркину, Татьяну Кузнецову, Валентину Пономарёву, Ирину Соловьёву и Валентину Терешкову. Будущая космонавтка была одной из самых «возрастных» — ей уже исполнилось 25 лет. Испытания перед полётом мало чем отличались от тех, которые проходят мужчины.

Терешкова не была лучшей из пятерки. Однако ее бойцовский характер и настойчивость понравились Королеву, Каманину и Гагарину. Именно благодаря поддержке Юрия Алексеевича Терешковой удалось обойти Валентину Пономарёву. Как заявил Гагарин, ради освоения космоса можно рисковать жизнью мужчин-летчиков, незамужних женщин, но недопустимо рисковать жизнью матери.

По утверждению историка космонавтики Александра Железнякова, последнее слово было за главой СССР Никитой Хрущевым, у которого было несколько требований. Во-первых, женщине-космонавту придётся принимать участие в активных общественных кампаниях, поэтому было нужно, чтобы она не боялась аудитории и легко выступала перед людьми. Во-вторых, Терешкова работала ткачихой, а текстильная промышленность занимала в политике Хрущева одно из важнейших мест. В-третьих, она была дочерью погибшего ветерана советско-финской войны 1939–1940 годов. Все эти факторы помогли Терешковой обойти Пономарёву.

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила свой легендарный полет на корабле «Восток-6»

Почему старт Терешковой перенесли

К середине апреля 1963 года Королёв и Каманин определились с датами запуска и продолжительностью полёта — ближайший август и примерно трое суток на орбите. Помимо Терешковой в это время планировалось отправить в космос Валерия Быковского. Однако старты ракет пришлось перенести на начало лета. Дело в том, что, несмотря на давление сверху, инженеры отказались продлевать ресурс космических кораблей «Восток-5» и «Восток-6», на которых предстояло лететь Быковскому и Терешковой соответственно. Он кончался в июне.

16 июня 1963 года ракета-носитель вывела корабль «Восток-6» на расчетную орбиту. Позывным Терешковой был «Чайка». Перед стартом она процитировала Маяковского: «Эй! Небо! Сними шляпу!»

«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили: „Она провела старт лучше Поповича и Николаева“. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта», — вспоминал её старт Каманин.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Валентина Терешкова рядом с космической капсулой

Какие проблемы возникли у Терешковой в полете

Однако уже на вторые сутки в ЦУПе стали понимать, что что-то пошло не так. Терешкова отвечала уклончиво. Позже выяснилось, что она практически не ощущала скафандр, у нее появились ноющие боли в голени, которые не прошли до самой посадки. Из-за болей Валентина не смогла провести научные эксперименты в космосе. Терешкову мучила тошнота, она не могла есть.

На третий день полёта Терешкова решила опробовать ручное управление, но тангаж не работал. На Земле это объяснили тем, что космонавтка была несобранной. В корабле был включен автопилот. И только позже выяснилось, что при монтаже этой части у «Востока-6» перепутали полярность: когда Терешкова пыталась снизиться, корабль набирал высоту, и наоборот.

При приземлении в Баевском районе Алтайского края космонавтка катапультировалась в 400 метрах от спускаемого аппарата. Она ударилась лицом о гермошлем, разбила нос и получила синяк под глазом. Несмотря на эти травмы, Терешкова чувствовала себя нормально и написала отчет.

В целом полёт прошел хорошо. Хотя Королёв поругался с Валентиной из-за невыполненных научных заданий и довел её до слёз.

Фото: Роскосмос Валентина Терешкова перед стартом

Как на полет Терешковой отреагировали в США

Для Вашингтона полёт Терешковой был мощнейшим ударом по имиджу. Помимо патриархальных гендерных стереотипов, которые были распространены по обе стороны Атлантики, в США сильно критиковали советских женщин. «Куклы», «одетые в мешковатую одежду», «мужеподобные», «серые и невыразительные» — так их называли американские СМИ.

Этот образ появился после того, как Никита Хрущев прилетел в Америку с женой Ниной в 1959 году. Пресса иронизировала над одеждой и стилем супруги советского лидера. Полет Терешковой вызвал на Западе новую волну интереса к женщинам из СССР. «Русская блондинка в космосе» — с таким заголовком вышла статья в газете «Чикаго Херальд». Британская «Дейли экспресс» назвала материал о советской космонавтке «Мисс Вселенная».

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com Валентина Терешкова и Юрий Гагарин

Почему до 1980-х годов женщины больше не летали в космос

После Терешковой женщины не летали в космос вплоть до 1980-х годов ни в СССР, ни в США.

Из-за задержек ввода в эксплуатацию более совершенных космических кораблей в Союзе образовалась целая очередь из мужчин-космонавтов, готовых отправиться на орбиту. А женщин ещё надо было отбирать и тренировать, ведь ограничения на работу пилотами-испытателями для них действовали до полета Светланы Савицкой в 1980-х годах.

В США женщин также не очень хотели брать в космос. Но всё начало меняться с запуска шаттлов: американцы стали тренировать женщин-астронавток в NASA, экипажи кораблей стали смешанными. С 1960-х годов от США в космосе побывали 54 астронавтки, а от СССР/России — пять.

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