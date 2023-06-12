Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России

Фото: Роскосмос

Российские члены экипажа Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем России. Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что этот праздник объединяет россиян. Его коллега Дмитрий Петелин добавил, что граждане России «сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями страны». Видеообращение было опубликовано на официальном сайте Роскосмоса.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем России — одним из самых важных праздников нашей родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества, — сказал Прокопьев.

Космонавт Андрей Федяев напомнил, что России неоднократно приходилось преодолевать трудности, которые удавалось преодолевать, благодаря «преданности отчизне».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День России 12 июня в столице все парковки будут бесплатными. По его словам, парковки со шлагбаумами продолжат работать по своим обычным тарифам. 12 июня в Москве основные праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут на Красной площади, где состоится концерт с участием звезд отечественной эстрады. После него в небо запустят салют.