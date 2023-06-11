Названо количество космонавтов в первом экипаже орбитальной станции РФ ЦПК: первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

Фото: NASA / Global Look Press

Пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) сообщила, что экипаж перспективной Российской орбитальной станции (РОС) первое время будет включать двух космонавтов, передает ТАСС. Отмечается, что по этой причине каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС.

На станции РОС планируется отработка приборов, перспективных технологий, новых компонентов, систем и прототипов оборудования в натурных условиях космического полета, выполненных на отечественной элементной базе, — сказано в публикации.

В ЦПК уточнили, что доставлять космонавтов на РОС и возвращать их обратно будут пилотируемые транспортные корабли нового поколения.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что выведенный на орбиту российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки. Отмечается, что космический аппарат способен производить съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне разрешением в один метр. По словам собеседника агентства, спутник сможет наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов «независимо от времени суток и погоды».