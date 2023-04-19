«Люк закрыт!»: космонавты из России завершили выход в открытый космос Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС из открытого космоса

Фото: Роскосмос

Космонавт Сергей Прокопьев

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, они провели за бортом Международной космической станции 7 часов 55 минут, сообщает Роскосмос. За время выхода они подготовили к переносу радиатор на модуле «Рассвет», с помощью манипулятора ERA перенесли радиатор на модуль «Наука».

Выходной люк закрыт! <...> Установлен адаптер для манипулятора ERA на шлюзовой камере на «Рассвете»; проведена стыковка радиатора к «Науке»; установлена площадка «Якорь» для фиксации ног во время выхода, — отчиталась госкорпорация.

Прокопьев и Петелин, находящиеся на МКС, вышли в открытый космос сегодня, 19 апреля. Это их первый выход после перерыва, связанного с разгерметизацией корабля «Союз МС-22».

Предыдущий выход российских космонавтов за пределы МКС прошел в ноябре 2022 года. Космонавты должны были после этого еще четыре раза работать в открытом космосе, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения корабля.