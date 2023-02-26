Названы сроки выхода российских космонавтов в открытый космос Глава Роскосмоса Борисов: российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Следующий выход россиян на МКС в открытый космос состоится в апреле-мае текущего года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал о стыковке к МКС корабля «Союз МС-23».

Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля «Наука», — сообщил Борисов.

Он отметил, что стыковка «Союз МС-23» с Международной космической станцией прошла «мягко». На этом корабле экипаж предыдущего «Союз МС-22» вернется на Землю, а сам корабль будет спущен на планету без экипажа, на нем вернут результаты экспериментов и различное оборудование, включая неисправное.

Предыдущий выход российских космонавтов за пределы МКС прошел 17 ноября 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин должны были после этого еще четыре раза работать в открытом космосе, однако выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения корабля.

«Союз МС-23» прибыл на МКС в беспилотном режиме на замену «Союзу МС-22». У последнего в декабре 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования.

Теперь россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио перенесут свои кресла на новый корабль. Возвращение домой запланировано на 27 сентября 2023 года. Таким образом, их экспедиция, начавшаяся 21 сентября предыдущего года, увеличится более чем в два раза и составит 370 дней.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что температура на борту корабля «Союз МС-22» после повреждения системы терморегулирования достигала 60–70 градусов. По его словам, на борту корабля находятся приборы, у которых уже при 40–50 градусах начинают «вылетать микросхемы».