С Байконура стартовала ракета с кораблем на замену неисправному «Союзу»

Фото: Bill Ingalls/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур 24 февраля в 3:24 мск. Ее задачей ставилось выведение на околоземную орбиту корабля «Союз МС-23», который направлен на Международную космическую станцию (МКС), чтобы забрать экипаж неисправного «Союза МС-22», сообщает Роскосмос.

В госкорпорации подчеркнули, что спустя несколько минут корабль был выведен на заданную орбиту. Все прошло в штатном режиме.

После отделения третьей ступени ракеты «Союзу МС-23» предстоит двое суток лететь к МКС в беспилотном варианте. На обратном пути корабль заберет экипаж «Союза МС-22», у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования.

Стыковка с МКС запланирована на 04:01 мск 26 февраля.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что температура на борту корабля «Союз МС-22» после повреждения системы терморегулирования достигала 60–70 градусов. По его словам, на борту корабля находятся приборы, у которых уже при 40–50 градусах начинают «вылетать микросхемы».