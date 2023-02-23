Роскосмос сообщил о катастрофическом росте температуры на «Союзе МС-22» Роскосмос: температура в поврежденном «Союзе МС-22» в декабре достигла 60–70 градусов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Центр управления полетами

Температура на борту корабля «Союз МС-22» после повреждения системы терморегулирования в декабре достигала 60–70 градусов, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, на борту корабля находятся приборы, у которых уже при 40-50 градусов начинают «вылетать микросхемы». Повреждение корабля было вызвано попаданием микрометеороида, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Повышение температуры, когда мы посчитали, оно оказалось катастрофическим, там очень быстро мы подходили к температурам 60–70 градусов. <...> Дело не только в людях, у нас же еще есть разного рода приборы, у которых при температурах около 40–50 градусов, микросхемы начинают вылетать, — рассказал руководитель полета.

Накануне Роскосмос уведомил о планах провести испытания поврежденного корабля в ходе спуска «Союза МС-22» на землю. В госкорпорации не исключили, что «Союз» сведут с орбиты по укороченной программе. Соловьев сообщал, что возвращение корабля на Землю в беспилотном режиме планируется в конце марта. Аппарат должен приземлиться на посадочной площадке к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

Ранее для подготовки к возвращению «Союза» была скорректирована орбита МКС. Маневр провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22», пристыкованному к модулю «Звезда».