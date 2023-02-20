Орбиту МКС подготовили к возвращению «Союза МС-22»

Фото: roscosmos

Международная космическая станция

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения, ее подняли на 3,2 километра, сообщается на сайте Роскосмоса. Маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда». Они включились в 07:20 мск и проработали 958 секунд.

Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля «Союз МС-22», — говорится в сообщении.

Приземление корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме должно произойти в марте 2023 года юго-восточнее казахского города Жезказган. На борту станции работает экипаж 68-й длительной экспедиции.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов впервые показал кадры «Союза МС-22» с повреждениями, которые стали причиной разгерметизации. Полученные специалистами материалы свидетельствуют, что авария на корабле произошла из-за внешнего воздействия, указал он. В то же время экипажу корабля ничего не угрожает.

11 февраля директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил представитель Центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.