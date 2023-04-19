Российские космонавты вышли в открытый космос после разгерметизации Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос впервые после разгерметизации «Союза МС-22»

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиесяна МКС, вышли в открытый космос, чтобы перенести радиатор из одного модуля станции в другой. Это их первый выход после перерыва, связанного с разгерметизацией корабля «Союз МС-22». Об этом сообщает Роскосмос.

По имеющимся данным, космонавтам предстоит расстыковать электрический кабель между дополнительным радиаторным теплообменником и модулем «Рассвет», демонтировать заглушку и раскрыть четыре замка, удерживающих объект на модуле.

Затем радиатор переправят с помощью манипулятора ERA — им внутри станции будет управлять Андрей Федяев — на модуль «Наука». После этого Прокопьев и Петелин демонтируют заглушки стыковки с модуля «Наука», состыкуют с ним радиатор и подключат с помощью электрического кабеля.

По предварительным расчетам, работа в открытом космосе займет 6 часов 37 минут. Это второй выход в открытый космос для Петелина и четвертый для Прокопьева. Предыдущий выход российских космонавтов за пределы МКС прошел в ноябре 2022 года. Космонавты должны были после этого еще четыре раза работать в открытом космосе, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения корабля.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что температура на борту корабля «Союз МС-22» после повреждения системы терморегулирования достигала 60–70 градусов. По его словам, на борту корабля находятся приборы, у которых уже при 40–50 градусах начинают «вылетать микросхемы».