Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена имени Юрия Гагарина. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Награду будут выдавать за успешное освоение космоса и заслуги в реализации космической программы.
Орденом Гагарина награждаются граждане Российской Федерации за успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, — говорится в указе.
Также награду выдают за заслуги в организации и успешной реализации космического полета, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ, за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.
Кроме того, орденом Гагарина могут быть награждены иностранные граждане и трудовые коллективы по тем же основаниям.
В марте 2023 года на сайте Российского государственного архива научно-технической документации впервые были опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина. На кадрах видны обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Фотографии датируются 28 марта 1968 года — следующим днем после катастрофы.