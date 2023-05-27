Путин учредил орден Гагарина за успехи в летном деле

Фото: Global Look Press

Юрий Гагарин

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена имени Юрия Гагарина. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Награду будут выдавать за успешное освоение космоса и заслуги в реализации космической программы.

Орденом Гагарина награждаются граждане Российской Федерации за успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, — говорится в указе.

Также награду выдают за заслуги в организации и успешной реализации космического полета, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ, за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.

Кроме того, орденом Гагарина могут быть награждены иностранные граждане и трудовые коллективы по тем же основаниям.

В марте 2023 года на сайте Российского государственного архива научно-технической документации впервые были опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина. На кадрах видны обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Фотографии датируются 28 марта 1968 года — следующим днем после катастрофы.