Впервые опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина Госархив научно-технической документации опубликовал кадры с места гибели Юрия Гагарина

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look

Юрий Гагарин

Фотографии с места гибели советского космонавта Юрия Гагарина впервые опубликованы на сайте Российского государственного архива научно-технической документации. Документальные кадры появились в Сети в связи с 55-летием со дня гибели первого человека, побывавшего в космосе.

На кадрах видны обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Фотографии датируются 28 марта 1968 года — следующим днем после катастрофы.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб вместе с коллегой, с которым на самолете МиГ-15 неудачно приземлился на аэродром после выполнения тренировочного полета. Истребитель упал во Владимирской области.

Расследованием трагедии занималась правительственная комиссия. Тогда удалось выяснить, что до самого удара об землю самолет находился в исправном состоянии. Черного ящика, который помог бы установить причины произошедшего, на МиГ-15 не было.

В сентябре Роскосмос снял гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина. Это решение инициировал Центр подготовки космонавтов.

В ноябре Роскосмос опубликовал видео, на котором показана работа в открытом космосе космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Выход в космос длился почти шесть с половиной часов.