«Роскосмос» рассекретил личное дело космонавта Юрия Гагарина

Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин

В сентябре этого года с личного дела Юрия Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности, сообщается в журнале «Русский космос», который издает госкорпорация. По данным издания, теперь документ доступен исследователям.

В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям, — говорится в журнале.

Уточняется, что «Личное дело» заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом «для служебного пользования» и не был доступен даже самому работнику. Для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, после ухода офицера в запас дело сдавали в архив Минобороны.

В частности, стали известны даты получения Юрием Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Также сообщается, что он обучался сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота. После он прошел подготовку в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Космонавт также имел первую судейскую категорию по баскетболу. Кроме того, будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было «недостаточное материальное состояние».