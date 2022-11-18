Роскосмос показал работу российского экипажа МКС в открытом космосе

Фото: roscosmos.ru

Роскосмос опубликовал видео, на котором показана работа в открытом космосе космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Выход в космос длился почти шесть с половиной часов, сейчас россияне уже вернулись на борт МКС, сообщается на сайте госкорпорации.

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля «Наука», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Выход в открытый космос начался в 17:30 мск 17 ноября. Планировалось, что работа за бортом станции займет 6 часов 40 минут. Космонавты подготовили радиатор для дооснащения модуля «Наука». Они установили адаптер грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле «Рассвет», стравили консервационное давление азота, сняли с консервации теплообменник и демонтировали шесть стяжек с него.

Также космонавты установили блокиратор на грузовой стреле и смонтировали на «Науке» средство крепления крупногабаритных объектов. Эта работа позволит в будущем проводить научные эксперименты на новом модуле МКС.

Для экипажа Прокопьева и Петелина работа за бортом стала первым выходом в открытый космос. Им предстоит еще четыре выхода. На МКС также находятся Анна Кикина, американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Ранее сообщалось, что с 17 ноября российские космонавты начнут серию выходов в открытый космос. Всего российский экипаж совершит пять выходов.