В России начнется набор в космонавты: какие требования, сколько платят Роскосмос и Центр подготовки космонавтов готовят открытый набор желающих полететь на земную орбиту

Фото: Роскосмос

Выход в открытый космос

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина планирует в ближайшее время начать открытый набор в отряд космонавтов. Как сообщают в ЦПК, сейчас идут согласования последних деталей с Роскосмосом. Согласно опросу на платформе Anketolog.ru, стать космонавтом хотели бы 49% принявших участие в исследовании детей в возрасте от пяти до восьми лет, почти треть (34%) — в возрасте от 9 до 13 лет и 26% — среди подростков от 14 до 17 лет. Более трети взрослых россиян (35%) хотели стать космонавтами. NEWS.ru рассказывает, какие требования предъявляются к тем, кто хочет полететь в космос, и какие зарплаты у космонавтов.

Чем открытый набор космонавтов отличается от закрытого

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе ЦПК, в ближайшее время будет объявлен четвёртый по счёту открытый набор в отряд космонавтов. Первый отбор проходил в 2012 году, тогда в космонавты были зачислены восемь человек, второй — в 2018-м (восемь человек), третий — в 2019-м (четыре человека). Из 20 космонавтов, отобранных открытым способом, на орбите побывали пять человек — все они из первого набора. Это Пётр Дубров, Анна Кикина, Сергей Корсаков и Дмитрий Петелин.

Открытый набор подразумевает, что в нём может участвовать любой человек, подходящий под критерии. Изначально существовали закрытые наборы, их проводят на предприятиях и в воинских частях без объявления об их проведении. С 1960 по 2017 год их было 17.

Фото: Роскосмос Анна Кикина на МКС

Какие требования к космонавтам

Претендентом в кандидаты в космонавты может быть гражданин РФ не старше 35 лет, не имеющий зарубежного гражданства и вида на жительство в других странах, с отсутствием судимости и не нарушавший законодательство по защите государственной тайны.

Желающий полететь в космос должен иметь высшее образование по программе специалитета или магистратуры по специальностям, указанным в списке ЦПК, и опытом работы не менее трёх лет. Приоритетом при отборе пользуются претенденты с опытом работы в авиационной или ракетно-космической отрасли РФ.

Что должен уметь космонавт

Претендент должен иметь рост от 150 до 190 сантиметров, массу тела от 50 до 90 килограммов, ступни длиной не более 29,5 сантиметра, поперечный размер плечевой области до 52 сантиметров, расстояние между углами подмышечных впадин до 45 сантиметров, ширину бедер до 41 сантиметра и обхват груди от 94 до 112 сантиметров. Он обязан быть выносливым, сильным, быстрым, ловким, гибким и устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов космического полёта — перегрузок, невесомости, гипоксии, вестибулярных раздражителей.

Претендент должен уметь пробегать 1 километр за 30 секунд, проплывать вольным стилем 800 метров за 20 минут 10 секунд, подтягиваться на перекладине не менее 12 раз, нырять на глубину 20 метров, а также проходить целый комплекс тренировок и физических упражнений. Они прописаны в перечне ЦПК.

Отборочная комиссия по результатам собеседований и изучения документов оценивает психологические характеристики претендента — его эмоциональные, познавательные и волевые качества, коммуникабельность и другие параметры.

Что нужно знать, чтобы попасть в отряд космонавтов

Претендент в космонавты должен обладать минимумом общих знаний в области основ пилотируемой космонавтики, иметь способности к изучению космической техники. В частности, запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики и иметь способности к операторской деятельности.

Ещё претенденты на полёты в космос обязаны знать какой-либо из иностранных языков: английский, итальянский, испанский, немецкий или французский, а также знать историю мировой и отечественной космонавтики и обладать минимумом общих знаний в области культурологии.

Фото: Роскосмос Практические занятия космонавтов по факторам космического полета

Какие документы нужно подавать для участия в отборе космонавтов

Для участия в открытом отборе в конкурсную комиссию ЦПК подаются документы из утверждённого Роскосмосом перечня.

Это заявление об участии в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, проведение проверочных мероприятий и использование изображений гражданина. Также понадобятся копии паспорта, военного билета с отметкой о постановке на воинский учёт (кроме женщин, не имеющих военно-учётной специальности), заверенная по месту работы копия трудовой книжки, документы о среднем образовании, высшем образовании, справки об отсутствии судимости и противопоказаний для работы с гостайной.

Помимо этого, претенденту следует предоставить в ЦПК служебную характеристику, автобиографию.

Помимо этого, в конкурсную комиссию надо предоставить медицинские документы: копию амбулаторной карты или заверенную выписку из неё с заполненным разделом о прививках, результаты анализов, а также заключение по антропометрическим данным, заключения отоларингологического обследования, данные кардиограммы и рентгенографию органов грудной клетки.

Необходимо также предоставить заключения и результаты осмотров и обследований от терапевта, стоматолога, невролога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и гинеколога, а помимо этого — из туберкулезного, кожно-венерологического, наркологического и психоневрологического диспансеров.

На этапе заочного отбора документы и их копии направляются почтой с уведомлением по адресу: 141160, Московская область, Звёздный Городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты». На этапе очного отбора (в случае положительного ответа на письмо) претенденту необходимо представить подлинники документов.

Если претендента утверждают на должность кандидата в космонавты, его письменно уведомляют об этом. После этого он должен уволиться с места работы, сняться с воинского учета в военкомате по месту жительства для последующей постановки на воинский учёт по новому месту пребывания и прибыть на работу в ЦПК с основными документами, указанными в перечне.

Какие зарплаты получают космонавты

После повышения в 2021 году зарплата кандидатов в космонавты в среднем составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тысяч рублей. Об этом сообщал первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

В том же году президент РФ объявил о значительном повышении зарплат в этой сфере. Особенно это коснулось кандидатов в космонавты: у них повышение составило 70%. Для тех, кто уже летал, повышение составило 50%.

При этом, как рассказывал в 2021 году первый замгендиректора Роскосмоса Максим Овчинников, пока зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем у их коллег из США или Европы. В частности, астронавты NASA в среднем получают около $8–9 тысяч, а астронавты Европейского космического агентства — $7–8 тысяч, отмечал он.

Фото: Роскосмос Выход в открытый космос

Как готовят космонавтов, какие тренажеры

Подготовка космонавтов состоит из нескольких этапов. На первом — общекосмическом — изучается теория полета пилотируемого космического аппарата, его строение, системы управления и основы космической навигации. На втором этапе — в составе групп космонавтов — претенденты получают навыки и опыт подготовки в составе экипажей. На третьем этапе изучаются конкретные особенности космического аппарата, правила его эксплуатации, программа полета и бортовая документация.

Во время подготовки космонавты проводят по два часа три раза в неделю в тренажерном зале, проходя многофункциональные тренировки. Помимо привычных спортивных нормативов, они проходят обучение на специальных тренажёрах ЦКП.

Один из них — это сурдокамера. Она представляет собой герметичное пространство со звуконепроницаемыми стенками и слабым искусственным освещением. Этот тренажёр, изолируя космонавта от внешнего мира на несколько суток, позволяет проверить его психологическое состояние и уровень адаптации к условиям космической станции. По программе подготовки двое суток обучающийся должен провести в сурдокамере без сна и в режиме непрерывной работы.

Также в ЦКП претенденты на полёт в космос имитируют выход в открытый космос в гидролаборатории — огромном бассейне с макетом орбитальной станции. Ученики должны выходить в «открытый космос» бассейна в скафандре, испытывая гидроневесомость.

Ещё одним специальным тренажёром космонавтов ЦКП является центрифуга. Это специальная «карусель», которая может вращаться очень быстро, развивая скорость до 70 оборотов в минуту. Также существует кресло Барни, на котором претендентов на космический полёт вращают в разные стороны с разной скоростью. Занятия на них нужны для имитации перегрузок и тренировки вестибулярного аппарата.

Будущие космонавты также проходят летную подготовку на истребителях и тяжёлых транспортных самолётах. Это необходимо для развития пространственной ориентировки и умения принимать быстрые решения, тренировки внимания, укрепления навыков работы с приборами. Помимо этого, в программу входят прыжки с парашютом. Во время прыжка космонавт должен вести аудиорепортаж с подробным отчётом о происходящем с ним, который нужен для анализа эмоционального состояния обучающегося.

Фото: Роскосмос В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Как космонавты участвуют еще и в научной деятельности

Помимо технической, психологической и физической подготовки, в ЦКП учат будущих космонавтов проводить различные научно-прикладные эксперименты на борту МКС.

Как рассказывал недавно космонавт Олег Кононенко, за время пребывания на орбите он участвовал в совместном эксперименте ЦНИИ робототехники и технической кибернетики и немецкого Института мехатроники «Контур-2».

«Я на борту станции собрал схему и управлял наземными роботами с использованием каналов космической связи и наземных телематических сетей. Один робот был в Санкт-Петербурге, второй в Мюнхене», — вспоминал космонавт.

Также он выполнял эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Он заключался в печати конструкций хрящевидной ткани человека и щитовидной железы крысы в невесомости. Эта технология, по словам Кононенко, «позволяет создавать чувствительные к радиации органы-сентинелы для изучения радиационных воздействий».