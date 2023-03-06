Песков рассказал, как Путин поздравил Терешкову с днем рождения Песков: Путин отправил Терешковой поздравительную телеграмму в ее день рождения

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и Валентина Терешкова

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства направил ей телеграмму, передает РИА Новости.

Сегодня же, вы знаете, сегодня же день рождения Валентины Терешковой. Поздравил президент, отправил телеграмму, — сказал Песков.

6 марта первая женщина-космонавт отмечает 86-день рождения. Свой легендарный полет она совершила 16 июня 1963 года. Его общая продолжительность составила двое суток 22 часа 50 минут. В настоящее время Терешкова является депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

Ранее Канада ввела санкции против Терешковой и другого советского космонавта Светланы Савицкой. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что такой шаг означает, что для канадских властей не осталось ничего святого в отношениях с Москвой. По его словам, их действия подтверждают русофобскую политику руководства Канады.

Как писал NEWS.ru, 10 марта 2020 года Терешкова выступила на заседании Госдумы с инициативой, которая предполагала отказ от учета предыдущих сроков Путина. Это позволило президенту снова занять свой пост после принятия поправок. Парламентарий объяснила свое предложение тем, что ее «простые люди об этом просили».