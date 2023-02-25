Посол России отреагировал на санкции в отношении Третьяка Посол России в Оттаве Степанов: у властей Канады не осталось ничего святого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Третьяк

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой говорит о том, что для властей Канады не осталось ничего святого в отношениях с Москвой. По его словам, которые приводит РИА Новости, их действия подтверждают русофобскую политику властей страны.

Третьяк, Терешкова и Савицкая являются действующими депутатами Госдумы. Если Третьяка канадцы за заслуги перед самым популярным зимним видом спорта включили в зал хоккейной славы в Торонто, то Терешкова была первой из женщин мира, слетавшей в космос, а Савицкая — первой из женщин, вышедших в открытый космос.

Это наглядно характеризует совершенно циничный подход [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, выражение русофобской политики. Несмотря на хоккейную дипломатию, несмотря на феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включает в свой список, чем показывает, что ничего святого в наших отношениях, видимо, не осталось, — предположил дипломат.

Степанов отметил, что подобные санкции ожидались, их действенность он оценил невысоко, назвав «никакими».

Ранее президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что использование сборной России формы с надписью «СССР» обусловлено желанием «вспомнить историю». Функционер сказал, что ветераны советской сборной положительно восприняли эту инициативу.