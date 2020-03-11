https://static.news.ru/photo/87ba2912-639c-11ea-b821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова объяснила свою поправку, которая позволит президенту Владимиру Путину снова занять должность главы государства. По её словам, «простые люди об этом просили».

Так она ответила на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, выражала ли она мнение каких-то политических кругов при вынесении инициативы.

Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили! — сказала она.

На вопрос о возможности одобрения соответствующего предложения Конституционным судом она спросила у представителя СМИ, как считает он. Корреспондент ответил, что КС может поддержать проект.

Почему же тогда спрашиваешь? — добавила Терешкова.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против «обнуления» сроков Путина.