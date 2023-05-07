Еще одного блогера потребовали проверить на «схему Лерчек» SHOT: общественники потребовали проверить блогера Анастасию Дорего на уклонение от уплаты налогов

Фото: @DOREGOANASTASIIA/youtube.com

Анастасия Дорего

Telegram-канал SHOT сообщил, что общественники потребовали проверки в отношении блогера Анастасию Дорего (Юрченко) по вопросу возможного уклонения от уплаты налогов. По информации канала, соответствующее обращение было направлено в Генпрокуратуру, после того, как девушка разместила в Сети видеокадры с сумкой, наполненной американскими долларами. Дорего подписала видео фразой, «это я так раскладываю вещи».

SHOT указывает, что сейчас девушка проживает в Дубае, зарабатывая на продаже марафонов по денежным медитациям. Публикацию с сумкой блогер позднее удалила, указывает источник.

Кроме того, канал ранее сообщал, что жительница Москвы купила себе «обучающий» марафон «Метод Дорего» от Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей. Однако купленный курс о том, как стать успешной не дал результатов, после чего москвичка обратилась в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и игнорируют ее сообщения.

Ранее против блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн рублей.