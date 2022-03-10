Бастрыкин поручил начать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту обнаружения массовых захоронений людей в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил ГСУ СК организовать процессуальную проверку в связи с обнаружением массовых захоронений людей на территории Луганской Народной Республики, осуществить сбор и фиксацию доказательств и дать правовую оценку действиям всех причастных к содеянному лиц, — говорится в релизе.

В МИД ЛНР заявили, что на освобождённых территориях республики были обнаружены места массовых захоронений жертв военных преступлений.

В феврале этого года СК России возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей, найденных в Донбассе. Было найдено около 300 тел, погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

Также отмечается, что в авгуcте — октябре 2021 года в посёлке Славяносербск, в районе жилого массива Cокологоровка Первомайска, посёлке Видное-1 недалеко от Луганcка и на окраине села Верхнeшевыревка Краcнодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений.