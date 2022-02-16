В России возбудили дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений

Уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей, найденных в Донбассе, возбудил Следственный комитет России. В сообщении ведомства отмечается, что найдено почти 300 тел погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса <...> по части 1 статьи 356 УК России — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе — октябре 2021 года в посёлке Славяносербск, в районе жилого массива Cокологоровка Первомайска, посёлке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнeшевыревка Краcнодонского района обнаружили пять стихийных массовых захоронений.

Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населённых пунктов Донбасса. При этом, вопреки международным договорённостям, применяется «летальное вооружение неизбирательного действия».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал происходящее на юго-востоке Украины геноцидом. Такую оценку ситуации в Донбассе Путин даёт не в первый раз.