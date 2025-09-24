Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 сентября

В ночь на 24 сентября администрация Волгоградской области сообщила, что ПВО отразила массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры региона.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

Он отметил, что на улице в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.

«В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

При этом Telegram-канал SHOT сообщил, что около 01:30 мск на северной окраине Волгограда прозвучало не менее пяти взрывов. Очевидцы рассказали каналу, что это отработала по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины система противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Кроме того, ночью в среду глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский БПЛА атаковал многоэтажный дом в Белгороде. Удар привел к ранениям одного из местных жителей.

«В результате атаки беспилотника на МКД получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу», — указал глава региона.

Медики быстро среагировали на инцидент и приняли решение транспортировать пострадавшего в больницу № 2, где ему продолжили оказывать необходимую помощь. Также стало известно о дополнительных последствиях: по словам Гладкова, в результате удара был поврежден фасад жилого здания.

Также был зафиксирован удар еще одного дрона по административному зданию города. На место выехали сотрудники экстренных служб. Они намерены провести работы по детальному осмотру места происшествия. Им предстоит также установить обстоятельства инцидента.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы.

«В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова», — отметил губернатор.

Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

За прошедшие сутки 150 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали территорию России, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что с 15:00 до полуночи был сбит 81 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В поселке Форос в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, сообщила мэр городского округа Ялта Янина Павленко.

«Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн. <…> Стационарное лечение получают 14 человек <…>. Два пациента находятся в тяжелом состоянии», — заявила она.

В Минобороны РФ сообщили, что с полуночи до семи часов утра дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что над Московским регионом с вечера 22 сентября были сбиты 36 дронов. Один из них упал в районе улицы Строителей в подмосковном Реутове. В результате мощного взрыва четыре автомобиля, припаркованных во дворе, получили серьезные повреждения. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

«Жертв и разрушений нет. Угроза для жителей отсутствует», — сообщил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

В столичных аэропортах вводились временные ограничения из-за атаки БПЛА.

