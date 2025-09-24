Кольцо вокруг Купянска сжимается: успехи ВС РФ к утру 24 сентября

Российская армия сжимает кольцо вокруг Купянска, сообщили в российских силовых структурах. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 сентября?

Кольцо вокруг Купянска сжимается

О том, что армия России стягивает силы вокруг Купянска, источник в силовых структурах сообщил агентству ТАСС. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Вокруг Купянска кольцо стремительно сжимается», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что за сутки ВС РФ кратно улучшили позиции на этом участке фронта.

Уничтожили автомобили и бронетехнику ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что операторы ударных беспилотников ликвидировали автомобильную и бронированную технику ВСУ. Эти транспортные средства доставляли боеприпасы и материальные средства в Сумскую область.

«Операторы ударных БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили автомобильную и бронированную технику ВСУ в Сумской области. Были выведены из строя и уничтожены автомобильная и бронированная техника ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась», — говорится в сообщении.

Как рассказал старший оператор с позывным Каспер, основная задача бойцов — уничтожение блиндажей и укрытий. Кроме того, добавил он, операторы направляют дроны и в тыл ВСУ, чтобы остановить их логистику.

Ликвидировали воздушную цель на Красноармейском направлении

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» подразделений Центральной группировки успешно поразил воздушную цель противника на Красноармейском направлении, проинформировало Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса „Бук-М3“ соединения противовоздушной обороны группировки войск „Центр“ организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника, сбив воздушную аэродинамическую цель на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на боевом дежурстве одновременно задействованы несколько модификаций боевых машин, каждая из которых выполняет свою задачу.

Поразили скопление живой силы ВСУ

Артиллеристы 120-мм минометов 44-го армейского корпуса Северной группировки войск ликвидировали группу украинских военных на Харьковском направлении, сообщили ТАСС в МО России.

«Расчеты 120-мм минометов 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ при выполнении огневых задач уничтожили скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении», — сказали в ведомстве.

Заместитель командира взвода с позывным Сталкер пояснил, что работа велась по идущей пехоте ВСУ. Первый выстрел — пристрелочный, после корректировки огня следующее попадание — в цель.

«Цель была подавлена», — добавил военнослужащий.

