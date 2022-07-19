«Аэрофлот» предложил создать рейтинг пунктуальности авиакомпаний «Известия»: «Аэрофлот» предложил создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественный рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков предложила создать авиакомпания «Аэрофлот» после того, как в апреле российские компании и аэропорты были исключены агентствами авиаданных OAG и Cirium из мировых рейтингов On-Time Performance. Соответствующее письмо замглавы «Аэрофлота» Эдуард Советкин отправил в АО «ТКП» (бывшая Транспортная клиринговая палата) и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Об этом сообщают «Известия».

В письме содержится предложение Минтрансу, АЭВТ и АО «ТКП» вести учёт показателей пунктуальности по авиационным компаниям и аэропортам по принятой OAG и Cirium методике. Целью является ориентация на аналогичные показатели мировых ведущих перевозчиков.

В РФ подобная методика учёта своевременности выполнения рейса, утверждённая на государственном уровне, отсутствует. В этой связи после исключения из мировых рейтингов отечественные компании лишились общей оценки своей деятельности.

По имеющимся данным, проект формирования рейтинга авиакомпаний предполагается реализовать к октябрю текущего года. Пока в нём выразила желание участвовать только компания S7 Airlines.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» 20 июля возобновит регулярные пассажирские рейсы Москва — Пекин. Перелёты будут осуществляться один раз в неделю из аэропорта Шереметьево.

С 22 июля «Аэрофлот» планирует начать полеты в китайский город Чэнду. Рейсы будут выполняться по пятницам и субботам, продажа билетов уже открыта.