Стало известно, когда «Аэрофлот» вновь начнет летать в Китай «Аэрофлот» с 22 июля возобновит полеты в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с 22 июля планирует начать полеты в китайский город Чэнду, следует из сообщения на сайте перевозчика. Рейсы будут выполнять по пятницам и субботам, продажа билетов уже открыта.

«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, — говорится в сообщении.

Ранее Россия возобновила авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. В Индонезию рейсы совершаются три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Полеты в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.