Адвокат отказался вести дело пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Адвокат Виталий Бородин, который представлял интересы пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом, больше не будет вести её дело. Об этом сообщает телеканал «360».
Я принял решение, что не буду заниматься данным делом. Мы не нашли общего взаимопонимания, — сказал юрист.
Чуть раньше, этим же днём, Бородин
Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии. Эдвард Бил, находясь за рулём спортивного автомобиля, протаранил автомобиль женщины.
Ранее NEWS.ru писал, что блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Садовом кольце в Москве, принёс свои извинения пострадавшей в ДТП. Он сожалеет о случившемся и готов оказать ей помощь.