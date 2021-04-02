Адвокат отказался вести дело пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

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Адвокат Виталий Бородин, который представлял интересы пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом, больше не будет вести её дело. Об этом сообщает телеканал «360».

Я принял решение, что не буду заниматься данным делом. Мы не нашли общего взаимопонимания, — сказал юрист.

Чуть раньше, этим же днём, Бородин говорил , что супруг пострадавшей девушки настаивает на наказании для блогера. По его словам, о примирении сторон не может быть и речи.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии. Эдвард Бил, находясь за рулём спортивного автомобиля, протаранил автомобиль женщины.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Садовом кольце в Москве, принёс свои извинения пострадавшей в ДТП. Он сожалеет о случившемся и готов оказать ей помощь.