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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

08:20, 26 сентября 2021
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Метеорологи объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Москвичей предупредили, что такая погода потенциально опасна и может угрожать жизни и здоровью. Предупреждение действует 26 сентября до 20:00.

Отмечается, что в отдельных местах региона ливневые дожди не прекратятся до утра 28 сентября. Затем в Москве и области начнёт теплеть.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это будет золотая осень, отметил учёный.

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