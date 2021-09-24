«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Метеорологи объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Москвичей
Отмечается, что в отдельных местах региона ливневые дожди не прекратятся до утра 28 сентября. Затем в Москве и области начнёт теплеть.
Ранее стало известно, что на следующей неделе в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это будет золотая осень, отметил учёный.