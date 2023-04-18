Жителям ЛНР начали возвращать интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике начали возвращать доступ в мобильный интернет, сегодня его включат в Луганске, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. После этого Сеть вернется и в другие города, исключая территории рядом с линией боевого соприкосновения, заверил он.

Пообещал, что интернет в республике включим. Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее поэтапно будем подключать другие города и районы нашей республики за исключением территорий, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения, — написал Пасечник.

Он также сообщил, что получил множество обращений от граждан, ответить каждому не может, но все вопросы будут решать профильные министерства и ведомства.

22 февраля В ЛНР отключили мобильный интернет. Тогда Пасечник объяснил решение возможными обстрелами и обещал вернуть связь, когда «это станет безопасно».

Основным сотовым оператором в ЛНР являются «Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком»). Оператор ограничил доступ абонентов к мобильному интернету с 11 февраля. Представители компании подчеркивали, что вынуждены были пойти на этот шаг в связи с рекомендациями ФТС и распоряжением Минцифры.