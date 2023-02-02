В ЛНР полностью запретят мобильный интернет Единственный мобильный оператор в ЛНР МКС сообщил об отключении мобильного интернета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единственный оператор мобильной связи в Луганской Народной Республике МКС объявил о полном отключении мобильного интернета для всех абонентов с 11 февраля. В качестве компенсации оператор предоставит повышенное количество минут для общения внутри Сети. Представители компании подчеркнули, что вынуждены были пойти на это в связи с рекомендациями ФТС и распоряжением Минцифры.

В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании Распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций от 10.09.2022 года № 31 ДСП «Об ограничении услуг доступа к сети Интернет» услуга «Мобильный интернет» с 11.02.2023 г. будет исключена со всех тарифных планов. В то же время, идя на встречу возросшей потребности в общении наших абонентов, мы увеличим количество минут внутри сети в 10 раз на тарифных планах «Оптимальный» и «Оптимальный +», — говорится в сообщении «МКС».

Летом 2022 года стационарная телефонная связь в республике интегрировалась в российскую систему нумерации. Теперь для звонков из России в ЛНР по проводным телефонам следует набирать код 857, а затем код города и номер абонента.