В ЛНР «для безопасности» отключили мобильный интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике на неопределенное время отключили мобильный интернет. Как сообщил ТАСС врио главы региона Леонид Пасечник, это вынужденная мера, которую приняли по соображениям безопасности.

Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов, — сказал Пасечник.

Он добавил, что интернет вернут, когда «это станет безопасно». Сейчас, как отметил Пасечник, работа по совершенствованию интернет-соединения продолжается.

Пасечник добавил, что сейчас идет коммуникация с российскими операторами «большой четверки». При этом он отметил, что сроки их вхождения в республику пока неизвестны. Врио главы региона сообщил, что за 2022 год было построено около 180 базовых станций, в 2023 году запланировано возвести еще 440.

Основным сотовым оператором в ЛНР являются «Мобильные коммуникационные системы» (МКС, бывший «Лугаком»). Оператор ограничил доступ абонентов к мобильному интернету с 11 февраля. Представители компании подчеркивали, что вынуждены были пойти на этот шаг в связи с рекомендациями ФТС и распоряжением Минцифры.