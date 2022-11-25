Жителя Новосибирска посадили на 14 лет за спонсирование террористов Житель Новосибирска получил 14 лет колонии за перевод террористам 2,4 млн рублей

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска к 14 годам лишения свободы за перечисление участникам террористической организации более 2,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ по Новосибирской области. По данным следствия, осужденный собирал деньги на «джихад».

Первым Восточным окружным военным судом Мадумаров Фарход Момунжанович признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на пять лет, — говорится в сообщении.

По информации управления ФСБ, житель Новосибирска, гражданин другого государства Фарход Мадумаров, являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он собирал на личную банковскую карту деньги на «джихад», а затем переводил средства за границу людям, числившимся в розыске за совершение преступлений террористической направленности.

Общая сумма переведенных средств составила более 2,4 млн рублей.

Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма было возбуждено и расследовалось УФСБ.

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