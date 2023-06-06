Жительница Подмосковья нашла метровый дрон у себя на участке Baza: жительница подмосковной Истры нашла метровый дрон у себя на участке

Фото: МО РФ/РИА Новости

Жительница подмосковной Истры нашла у себя на участке метровый беспилотник, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, прибывшие на место полицейские и саперы не нашли на устройстве следов взрывчатки, также у БПЛА отсутствовали камеры. Дрон изъяли для дальнейших разбирательств.

По данным Baza, о пугающей походке в полицию 5 июня сообщила жительница деревни Сафонтьево в Истре. В публикации говорится, что устройство было сделано из пластика, оперение — из пенопласта. Общая длина дрона составила 100 см, размах крыльев — 120 см. Полиция ищет хозяина беспилотника.

30 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром в некоторых районах Подмосковья жители могли слышать звуки взрывов. Глава региона сообщил, что работала система ПВО, которая сбила на подлете к столице несколько дронов.

До этого Telegram-каналы «112» и Baza писали о взрывах, которые слышали жители нескольких населенных пунктов в Подмосковье, в том числе Немчиновки, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Baza публиковал видео с дроном над Новой Ригой, летящим в сторону Москвы, который, по информации канала, впоследствии был сбит.