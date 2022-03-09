Жители Забайкалья отогнали рысь с детёнышами от сельской школы

Рысь с детёнышами появилась возле школы в селе Доронинском Улетовского района Забайкальского края, но ни на кого не напала, сообщает «МК в Чите». Жители организовали патрули, и зверей удалось отогнать — их больше не видели.

Они выходили в конце февраля — начале марта. То там их видели, то там. Сначала появились в конце села, потом в районе школы. Учащиеся их два раза видели, а это же опасно. Но рыси ни на кого не нападали. Я позвонил в полицию, в Минприроды, мы организовали дежурства. Почти двое суток подряд ходили, отгоняли с собаками. Сейчас их нет, — рассказал глава поселения Георгий Васильев.

Он добавил, что в лесах почти не осталось зайцев, поэтому хищники выходят к людям.

Ранее рысь напала на кошку в центре Кирова. Опасности для людей дикий зверь не представлял, сообщили в управлении охраны и использования животного мира Кировской области.

Начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев отметил, что дикие животные время от времени проникают в Киров, но с рысью случай довольно редкий.

Также сообщалось, что местные жители несколько раз видели чёрную пантеру в подмосковном лесу в районе Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе. Со слов очевидцев, «животное роскошное» и «чёрное, как смоль».