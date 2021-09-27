В центре Кирова рысь напала на кошку

Рысь напала на кошку в центре Кирова. Пока не ясно, как дикий зверь оказался в городе, но опасности для людей он не представляет, сообщили РИА Новости в управлении охраны и использования животного мира Кировской области.

Инцидент произошёл в районе парка Победы в Кирове. Как дикое животное оказалось посреди города, неизвестно. Жители района опасаются нападения хищника на других домашних животных и детей.

Начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев сообщил , что дикие животные время от времени проникают в Киров, например, «куница заходила». Но признал, что с рысью случай достаточно редкий.

При этом он не исключил вариант, что это животное могло находиться у кого-то на содержании и сбежать. По его мнению, это более вероятно, чем то, что дикое пугливое животное, минуя все преграды, зашло так далеко в город.

С моей точки зрения рысь не представляет никакой угрозы для человека, если оно (животное - NEWS.ru.) здоровое (не больно бешенством), — заявил Андреев.

По его словам, при людях рысь на домашних животных не нападёт. Тем более в безопасности дети, «даже если они по ночам разгуливать будут».

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует запретить россиянам содержать диких животных в квартирах и частных домах. Но при этом разрешить держать зверей для реабилитации, лечения ,в учебных, научных и культурно-просветительских целях только в питомниках, приютах и научных организациях. Также такое право могут получить индивидуальные предприниматели и иные юридические лица.