Чёрную пантеру заметили в лесу на Рублёвке

Местные жители несколько раз видели чёрную пантеру в подмосковном лесу в районе Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе. Со слов очевидцев, «животное роскошное» и «чёрное, как смоль».
Друзья. Тут такое дело. Кто Багиру из «Маугли» потерял??! — написала пользователь Sofya Chmoukh в Facebook.
Комментаторы предположили, что дикий зверь сбежал от хозяев и теперь ищет себе еду.
Я получал сообщения о том, что якобы зверя видели, но доказательств этому не нашёл. Это странно, ведь у всех есть телефоны. Хотя и секундное замешательство также может иметь место, — прокомментировал «Вечерней Москве» эту новость гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Дрессировщик предположил, что за пантеру могли принять большого чёрного дога, по его словам, овчарок тоже часто путают с волками. Кроме того, директор цирка напомнил, что держать диких экзотических животных в доме не только опасно, но и с 1 января 2021 года незаконно.
Как писал NEWS.ru, в одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа Московской области рысь напала на девочку, которая гуляла с собакой. Сосед услышал крики школьницы и помог отогнать животное. Дикая кошка сначала напала на собаку, а затем набросилась и на ребёнка. Родители девочки рассказали, что животное прокусило пострадавшей руку. Теперь она боится выходить на улицу. По данным журналистов, рысь сбежала из вольера, где её держал сосед.
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