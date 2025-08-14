Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:45

Жители Урала потребовали отдать тело бойца СВО для похорон

Десятки уральцев потребовали отдать тело бойца СВО для похорон на родине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители уральского города Березовского вышли с митингом и потребовали отдать для захоронения тело участника Специальной военной операции. Десятки человек принесли плакаты с надписями «Верни дядю» и «Верни брата домой», передает е1.ru.

Изначально конфликт разгорелся между женой бойца и его родственниками. Сестра солдата и другие его родные считают, что участника СВО необходимо похоронить в Березовском рядом с другими членами семьи. Супруга погибшего хочет упокоить его на территории Краснодарского края.

Она [вдова] потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой? — задалась вопросом сестра бойца.

Родственница участника СВО вышла на улицу с другими горожанами, чтобы показать их неравнодушие к покойному. Сейчас тело находится в в специализированном центре, его выдача временно приостановлена, сообщают журналисты.

Ранее Правительство Хакасии указало на нехватку денег для выплат участникам СВО, сообщили журналисты. В материале сказано, что семьи бойцов испытывают трудности не только с получением этих выплат, но и с рядом других, в числе которых перечислены выплаты по погребению.

СВО
Урал
тела
похороны
