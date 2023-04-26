Жители Новосибирска больше не смогут выбирать мэра Городской совет Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет депутатов Новосибирска большинством голосов одобрил отмену прямых выборов мэра города, сообщает корреспондент «Интерфакса». По его словам, решение было единовременно принято сразу в двух чтениях — за отмену выборов проголосовали 38 депутатов из 50. Действующий градоначальник Анатолий Локоть участия в голосовании не принимал.

Отмечается, что теперь главу администрации города будет избирать местный совет при помощи тайного голосования, порядок проведения конкурса также устанавливает горадминистрация.

Помимо этого, члены горсовета внесли законопроект, согласно которому полномочия депутата будут заканчиваться досрочно, если он не явится ни на одно заседание в течении полугода. За принятие законопроекта в двух чтениях 14 февраля выступил комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области.

Ранее глава Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу, заявив, что сейчас есть другие проблемы, которые нужно немедленно решить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что не видел публикации о просьбе глав регионов отменить прямые губернаторские выборы и заменить их голосованиями в региональных заксобраниях.