Глава Новосибирска отказался комментировать идею отмены прямых выборов мэра Глава Новосибирска Локоть отказался комментировать идею отмены прямых выборов мэра

Фото: vk.com/a_lokot

Анатолий Локоть

Глава Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции отказался комментировать инициативу общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра. Градоначальник заявил, что сейчас есть другие проблемы, которые нужно немедленно решить, сообщает «Сиб.фм».

Не считаю сейчас актуальным делать какие-то политические заявления. Сегодня мэрия Новосибирска обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра, — заявил Локоть.

Мэр Новосибирска уточнил, что обсуждение данной инициативы пройдет позже. Губернатор Андрей Травников на пресс-конференции 16 декабря 2022 года отметил, что инициатива о замене прямых выборов глав процедурой назначения в Сибири может быть принята уже в 2023 году.

Никаких препятствий нет, отмена прямых выборов мэра возможна, — отметил губернатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что не видел публикации о просьбе глав регионов отменить прямые губернаторские выборы и заменить их голосованиями в региональных заксобраниях. Представитель Кремля призвал никак не реагировать на распространившуюся информацию в Telegram-каналах.