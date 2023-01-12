Песков отреагировал на сообщения об отмене прямых губернаторских выборов Песков: я не знаком с публикациями об отмене прямых губернаторских выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знаком с публикациями об отмене прямых губернаторских выборов. Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые главы регионов попросили отменить прямые выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях. Представитель Кремля также предложил «никак не реагировать» на подобного рода новости из Telegram-каналов, передает ТАСС.

Я, честно говоря, [эту информацию] ни разу не видел, — сказал он.

10 января Песков заявил, что никаких решений о переносе губернаторских выборов в 2023 году в России не принималось. По его словам, об отмене выборов речь не идет. В этом году региональные выборы намечены на 10 сентября. Планируется выбрать 20 губернаторов на прямых выборах, пять на непрямых, а также депутатов 20 законодательных собраний.

Сегодня, 12 января, «Ведомости» сообщили, что бывшие участники специальной военной операции на Украине, добровольцы и работавшие в Донбассе волонтеры будут выдвинуты на выборах 2023 года — как в органы законодательной, так и исполнительной власти. Также данную информацию подтвердили в трех российских политических партиях.