Жители Магнитогорска поели в «Хорошем месте» и попали в больницу В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее месте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 человек госпитализированы в Магнитогорске после употребления шаурмы в кафе «Хорошее место», двое из пострадавших дети, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области. Пострадавшие госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Сотрудники «Хорошего места» отстранены от работы до получения результатов лабораторных исследований.

В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, — говорится в сообщении.

Ранее в Братске после покупки шаурмы за медицинской помощью обратились 35 человек, 11 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого изъяты гриль-печи и документы работников ресторана.

В конце июня более 40 жителей города Черногорска в Хакасии отравились водопроводной водой. Причиной отравления стал запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил после проведения ремонтных работ.