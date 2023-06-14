Жители Братска массово отравились шаурмой СК: 35 жителей Братска отравились шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Братска Иркутской области массово отравились шаурмой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, всего за медицинской помощью после употребления шаурмы обратились 35 человек, 11 из них были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

13–14 июня в медучреждения Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». На данный момент с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в числе которых пятеро несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что в рамках следственных действий в заведении были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники. Кроме этого, были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Сами сотрудники заведения были направлены на бактериологическое исследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

С начала июня в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД. Эти емкости находились там с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу. Злоумышленники продали спирт производителям, за чем и последовала череда смертей. Одна из погибших поступила в самарский стационар уже 1 июня, но в течение пяти дней ей не могли установить правильный диагноз и лечили от почечной недостаточности.