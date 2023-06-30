В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 40 жителей города Черногорск в Хакасии отравились питьевой водой, говорится на сайте прокуратуры республики. По данным ведомства, причиной отравления горожан стал запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил после проведения ремонтных работ централизованного водоснабжения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности. При этом в период с 22 по 31 мая 2023 года в медицинскую организацию обратилось свыше 40 местных жителей с признаками острой кишечной инфекции, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Ранее в Братске после покупки шаурмы за медицинской помощью обратились 35 человек, 11 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана.

С начала июня в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД.