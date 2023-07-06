Мужчина выкинул пять кошек матери с балкона девятого этажа под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Шарыпово Красноярского края выкинул пять кошек своей матери с балкона ее дома на девятом этаже, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. Из всех питомцев выжить смог только один. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

По данным МВД, 41-летний мужчина пришел в квартиру матери со своей супругой в нетрезвом состоянии. Родственники повздорили из-за количества кошек, проживающих у женщины. После конфликта мужчина решил выбросить питомцев с балкона дома, думая, что они упадут на дерево и разбегутся. После этого он испугался реакции матери и вместе с женой покинул ее квартиру.

Если бы я меньше пил, то не сделал бы этого, — пояснил мужчина.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель Хабаровска ранее в состоянии алкогольного опьянения сжег бездомного пса. Причиной такого поступка послужило то, что животное облаяло его декоративную собаку. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.