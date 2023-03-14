Хабаровчанин заживо сжег облаявшего его декоративную собаку бездомного пса

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Хабаровчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заживо сжег бездомную собаку, которая облаяла его декоративного пса, сообщила пресс-служба регионального МВД. Мужчину задержали, им оказался 49-летний горожанин, который проживает в соседнем от места происшествия доме. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

В феврале в полицию обратились жители дома на Артемовской улице, заявившие, что кто-то сжег установленную горожанами будку, в которой в течение года проживал бездомный пес по кличке Рыжик. Спасти животное не удалось. Собака не проявляла агрессии к людям и была любимицей двора. Отмечается, что заявление в правоохранительные органы по этому делу поступали также из других регионов.

На допросе задержанный объяснил следователям, что во время прогулки Рыжик облаял его декоративную собаку, что разозлило россиянина. Из-за этого он облил будку с находившейся внутри дворнягой зажигательной смесью и поджег ее. После содеянного он скрылся.

Летом прошлого года жительница Санкт-Петербурга убила собаку на детской площадке на глазах у ее хозяина-инвалида. Прохожие заметили, как молодая девушка бьет маленького пса ногами. Петербуржцы попытались вступиться за собаку, но испугались разъяренной девушки.