Женщина со шваброй пыталась спасти Туапсе от наводнения

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Жительница Туапсе со шваброй в одиночку прочистила ливневый колодец, благодаря чему стоящая по колено вода начала уходить. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Сочи с огоньком». Местные жители назвали ее спасительницей города, которая заменила МЧС.

Вот она — женщина со шваброй, спасительница нашего города. Героев надо знать. И никаких МЧС. Швабра — наше все, — сказал очевидец.

Ранее Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона в юго-западной части России. На Краснодарский край обрушились сильные ливни и ураган из-за чего некоторые территории региона затоплены.

Дожди не заканчиваются в Сочи на протяжении нескольких дней. Из-за непогоды была перекрыта федеральная трасса А-147. Местные власти также приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Из-за разгула стихии страдают и жители других городов Краснодарского края, которые сталкиваются с потопами в своих домах.

Местные жители предупреждают об опасности непогоды в социальных сетях. Они рекомендуют друг другу избегать использования автомобилей, а также уточняют, какие районы пострадали от стихии больше всего. По словам сочинцев, передвигаться пешком безопаснее и гораздо комфортнее.