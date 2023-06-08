Женщина пырнула мужа ножом в грудь, чтобы спасти его от суицида на Кубани Kub Mash: в Кореновске женщина пырнула мужа ножом в грудь, чтобы спасти его от суицида

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В городе Кореновске Краснодарского края женщина пырнула своего супруга ножом в грудь после того, как узнала, что тот хочет покончить жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По информации канала, перед тем, как воткнуть клинок, она пыталась остановить его без оружия. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По данным Kub Mash, в один из дней супруги вместе распивали спиртные напитки. Мужчине стало грустно, он ушел в свою комнату и заперся. Спустя некоторое время супруга выломала дверь в комнату мужа и увидела, что тот пытается свести счеты с жизнью. Она пыталась его остановить, но мужчина лишь оттолкнул ее. Позднее она всадила нож ему в грудь. Врачи прибыли на место лишь спустя час. Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.

Ранее в рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки. Межкомнатная дверь также оказалась закрыта. Он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани жизни. Ему удалось спасти девушку, сейчас ее жизни ничто не угрожает.