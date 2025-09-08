Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:38

Защита осужденного за педофилию ростовского физрука обратилась в ООН

Дело осужденного за педофилию ростовского учителя физкультуры Вадима Шерстенникова дошло до Комитета по правам человека ООН, сообщает 161.RU. Правозащитник Евгений Кондауров направил обращение в международную организацию с требованием отменить приговор, вынесенный лишь на основании показаний двух первоклассниц.

Решения ООН обязательны для исполнения. Это не панацея, конечно же, от судебного произвола, но очередной шанс на справедливость, который мы используем, — отметил он.

Шерстенников отбывает наказание уже три года, несмотря на то, что следствие трижды прекращало дело за отсутствием состава преступления. Судебная экспертиза установила, что у осужденного нет расстройств в сексуальной сфере, и он не является педофилом.

Ранее в Казахстане суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего гражданина Узбекистана, признанного виновным в неоднократном изнасиловании подростка. В середине 2024 года мужчина приехал в республику на заработки. Воспользовавшись беспомощным состоянием 14-летней девочки из соседнего дома, он несколько раз надругался над ней.

